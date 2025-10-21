Desbaratan red que traficaba personas y contrabando entre Chile y Argentina

Tras ocho meses de investigación, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Zapala” lograron desarticular una organización trasnacional que realizaba maniobras de tráfico ilegal de personas y traslado de mercadería de contrabando desde Chile hacia Argentina.

Los gendarmes impidieron el traslado de una mujer mayor y dos menores de nacionalidad chilena hacia la localidad de Villa Pehuenia (Neuquén). Las víctimas eran transportadas en un vehículo Nissan sobre la Ruta Provincial N.º 13 cuando se logró interceptar la operación.

A raíz del procedimiento, la Fiscalía Descentralizada de Zapala ordenó seis allanamientos simultáneos en Neuquén, Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé, donde se secuestraron 293 paquetes y cigarrillos electrónicos, 25 teléfonos celulares, mercadería electrónica, prendas de vestir, 46 municiones, cocaína, vehículos y cuadernos con anotaciones relevantes para la causa.

El operativo contó con la participación de los Escuadrones 68 “Comahue”, 32 “Aluminé” y 31 “Las Lajas Gendarme Juan Carlos Treppo”, junto con la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén”.

Tres personas quedaron a disposición de la Justicia, dos de ellas ciudadanos chilenos con pedido de captura vigente en su país, requeridos por el Juzgado de Garantías de Arica.

Los involucrados fueron imputados por infracción al artículo 116 de la Ley 25.871 (Migraciones) y a la Ley 22.415 (Código Aduanero), y serán extraditados tras su paso por el Centro de Frontera “Pino Hachado”.