Detienen a una pareja con más de mil dosis de drogas en Córdoba

Una pareja fue detenida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) durante un operativo en barrio 1° de Julio de la ciudad de Córdoba, donde se realizaron tres allanamientos simultáneos por orden del Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento culminó con la detención de un hombre y una mujer, ambos de 44 años, y el secuestro de 1.255 dosis de marihuana, 121 de cocaína, un arma de fuego, $876.000 y otros elementos vinculados a la causa.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos operaban como pareja y utilizaban la modalidad delivery para entregar drogas a sus clientes en distintos puntos de la ciudad.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado de los detenidos y de las evidencias a sede judicial, imputándolos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.