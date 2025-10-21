Detuvieron a ladrones que ingresaron a un local comercial

Córdoba. La rápida intervención de la Policía de Córdoba permitió frustrar un robo en un local comercial y detener a los responsables, quienes habían ingresado al establecimiento tras realizar un boquete en la pared.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del lunes, cuando personal policial acudió a un comercio ubicado en avenida La Voz del Interior al 6400, en barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, tras la activación de una alarma de seguridad.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron un boquete de aproximadamente 70 por 50 centímetros en la parte trasera del local. Poco después, en un operativo cerrojo, lograron aprehender a un joven de 22 años en la esquina de De los Calabreses y De los Latinos, quien transportaba una mesada de granito con bacha sustraída del comercio.

Minutos más tarde, otro hombre de 33 años fue detenido en inmediaciones. Ambos fueron trasladados a sede policial junto a los elementos recuperados y quedaron a disposición de la Justicia.