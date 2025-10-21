Dos motociclistas heridos en la colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz

Dos motociclistas resultaron heridos esta tarde tras un choque entre una moto y un automóvil sobre la colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz, ocurrido alrededor de las 17:30.

Por causas que se investigan, ambos vehículos impactaron entre sí, provocando la caída de los ocupantes del rodado menor, quienes sufrieron diversas lesiones.

Al lugar arribó personal de Bomberos Voluntarios de Malagueño, que asistió y estabilizó a las víctimas junto a equipos médicos de Vittal Ambulancia y Vittal Emergencias. Posteriormente, los heridos fueron trasladados al Sanatorio Allende con diagnóstico de politraumatismos.

También trabajó en el sitio personal de Seguridad Vial, que colaboró en la regulación del tránsito mientras se realizaban las tareas de auxilio y peritaje.