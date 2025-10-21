Impacto fatal entre un Ford Falcon y un camión en Río Cuarto

Un joven de 28 años perdió la vida esta tarde en un trágico accidente ocurrido sobre la ruta nacional Nº 8, a la altura del kilómetro 603, en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto.

De acuerdo con fuentes policiales, el joven se desplazaba en un Ford Falcon cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con un camión guiado por un hombre de 34 años.

Al lugar acudió un servicio de emergencias, que constató el fallecimiento del conductor del automóvil. En tanto, personal policial y de Policía Judicial trabajó en la zona para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.