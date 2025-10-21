La familia de Diego Pérez pide testigos del accidente fatal en Carlos Paz

La familia de Diego Pérez, el joven que perdió la vida el sábado pasado en un accidente fatal ocurrido en la Avenida San Martín, hizo un llamado público para dar con personas que hayan sido testigos del siniestro.

“Pedimos a las personas que fueron testigos el sábado por la mañana, que hayan visto cómo fue el accidente donde mi sobrino perdió la vida. Necesitamos que se pongan en contacto con nosotros, toda persona que nos quiera ayudar puede comunicarse”, expresaron en redes sociales la tía y la hermana de Diego, quienes difundieron sus números de teléfono: 3541-548010 y 3541-568513.

El choque ocurrió el sábado cerca de las 9:30 cuando el Volkswagen Gol gris claro conducido por la víctima, Diego Pérez (25) fue embestido por otro vehículo, un Gol gris oscuro, en el que se desplazaba un efectivo policial acompañado por dos personas.

Según las primeras pericias, el Gol gris oscuro, guiado por el policía, circulaba por San Martín en dirección al centro y colisionó violentamente contra el lateral del Gol gris claro, que intentaba girar hacia Vélez Sarsfield a su izquierda.

El joven conductor del Gol gris claro falleció en el lugar, mientras que los ocupantes del otro vehículo fueron trasladados al Hospital Sayago con lesiones leves.

La Fiscalía de Instrucción de Carlos Paz ordenó la detención del policía, quien quedó imputado por homicidio culposo agravado y permanece bajo investigación mientras se esperan los resultados de las pericias accidentológicas.