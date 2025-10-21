Motociclista en grave estado tras un accidente en Unquillo

Anoche, un motociclista de 33 años fue hallado tendido sobre la carpeta asfáltica junto a su motocicleta Honda Titan, en la intersección de avenida 5 de Octubre y El Bosque, en la ciudad de Unquillo.

De inmediato fue asistido y trasladado a un centro de salud local, donde se constató que presentaba fractura en la base del cráneo. Los médicos evalúan su derivación a un hospital de mayor complejidad debido a la gravedad del cuadro.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro, mientras personal policial y de emergencias trabajó en el lugar durante la noche.