Mujer de 43 años cayó desde una escalera y está internada en Córdoba

Anoche, una mujer de 43 años resultó gravemente herida tras caer desde la escalera interna de su vivienda, ubicada en calle 3 de Febrero al 300, en el barrio Residencial de Unquillo.

La damnificada fue asistida por los servicios de emergencia y derivada inicialmente a un nosocomio local, desde donde luego fue trasladada al Hospital de Urgencias de Córdoba capital con diagnóstico de traumatismo de cráneo.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente doméstico.