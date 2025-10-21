Precariedad extrema en el campo cordobés: sin agua y en condiciones graves en Morteros

La Delegación Córdoba Capital, junto a la Seccional N.º 871 de UATRE San Francisco y RENATRE Córdoba Norte, realizaron tres inspecciones en establecimientos tamberos ubicados en la zona rural de Morteros, donde se detectaron graves irregularidades laborales.

Durante los operativos, los inspectores constataron la presencia de 25 trabajadores sin registrar, falta de agua potable, ausencia de ropa de trabajo, salarios inferiores a lo fijado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y violaciones al artículo 31 de la Ley 26.727, referido al traslado de trabajadores rurales.

Tras las constataciones, las autoridades solicitaron una audiencia con los responsables de los establecimientos para regularizar la situación y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

Desde UATRE expresaron que continuarán con las tareas de control y fiscalización “siguiendo el camino trazado por el Secretariado Nacional y su conductor, José Antonio Voytenco”, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores rurales.