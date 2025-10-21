¿Qué pasará con el policía que filmaba sus compañeras en el baño?

Un nuevo escándalo sacude a la Policía de Córdoba luego que una mujer denunciara a un uniformado por filmar a compañeras en el baño del edificio de Jefatura. Se formalizó una presentación en la justicia, luego de haberse descubierto que el suboficial hacía grabaciones a través de un hueco por donde introducía su mano y un celular.

Los hechos ocurrieron en el área de Medicina Laboral y la denunciante habló en exclusiva con El Doce y dijo: «A través de un hueco que había en el baño de mujeres, del tamaño más o menos de un mosaico, introducía la mano un masculino y nos filmaba y grababa a las mujeres mientras íbamos al baño».

«Una compañera lo vio, vio el brazo de la mano que sostenía un celular cuando fue al baño. Ella actuó, hizo las denuncias correspondientes y se comenzó la investigación del hecho»; agregó.

Con respecto al avance de la investigación, reconoció que se habría secuestrado un celular con imágenes y fotos del personal femenino mientras iba al baño en distintas situaciones de higiene personal. «Estamos totalmente vulneradas. Hay compañeras que ya se pudieron observar en las filmaciones y otras no hemos sido citadas ni informadas fehacientemente de la situación»; indicó.

La primera denuncia penal se formalizó esta semana y trascendió que el uniformado podría ser imputado de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado.