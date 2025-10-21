Se arrojó de un furgón en movimiento para escapar con 187 kilos de marihuana

Un hombre fue detenido por Gendarmería Nacional tras protagonizar una peligrosa maniobra sobre la Ruta Provincial N° 11, en las cercanías de Dos de Mayo, provincia de Misiones.

Según informó la fuerza, el conductor de un furgón Renault Trafic se arrojó del vehículo en movimiento al advertir un control sobre el kilómetro 40 e intentó escapar a pie hacia una zona de monte. Los gendarmes del Escuadrón 49 “San Vicente” iniciaron un operativo de búsqueda y lograron aprehenderlo en plena zona boscosa.

Mientras tanto, el rodado —que continuó su marcha sin control— impactó contra un árbol en la banquina. Al inspeccionar el interior, los efectivos hallaron siete bultos con 206 paquetes rectangulares, que contenían 187 kilos con 387 gramos de marihuana.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cannabis sativa, y por orden del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, se dispuso el decomiso de la droga, el vehículo y un teléfono celular, además de la detención del implicado, oriundo de Misiones.