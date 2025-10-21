Secuestran armas, vehículos y dinero falso en procedimientos simultáneos

Durante una serie de operativos simultáneos en el sur provincial, la Policía de Córdoba logró la detención de trece personas involucradas en distintos delitos, entre ellos abuso sexual, violencia familiar, encubrimiento, robo y tenencia de dinero apócrifo.

Además, los procedimientos permitieron recuperar cinco motocicletas recientemente sustraídas, secuestrar armas de fuego, y retener un vehículo con pedido judicial, junto con otros elementos de interés para las causas en curso.

Los operativos se desarrollaron en Villa María, Villa Nueva, Río Cuarto, Hernando, Almafuerte, Laboulaye, Anisacate, Monte Maíz, Colonia Dolores, Toledo y Santa Rosa de Calamuchita, en el marco de tareas de prevención y control coordinadas por las Departamentales del Sur.

Fuentes policiales informaron que los detenidos fueron puestos a disposición de las fiscalías intervinientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en los hechos delictivos.