Secuestraron dos motos en un espacio verde de Carlos Paz

Dos motos fueron secuestradas en un espacio verde de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió esta mañana en la Calle Pública S/N y los rodados fueron interceptados por el personal del Comando de Acción Preventiva.

Tras un patrullaje preventivo por la zona, se logró interceptar una Honda Wave de color gris que era buscada por la justicia y otra que no presentaba novedad.

Se procedió al control de las mismas, las cuales no poseen dominio y tenían el tambor de contacto dañados.