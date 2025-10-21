Sigue activo el incendio en Guasapampa: “Estamos en alerta extremo”

Córdoba. El secretario de Gestión de Riesgo de la Provincia, Roberto Schreiner, confirmó hoy que el incendio que afecta a la zona de Guasapampa continúa activo y avanza hacia el sur, impulsado por el viento norte y las condiciones climáticas adversas.

“Estamos en alerta extremo”, advirtió Schreiner, al detallar que el fuego se encuentra en un sector prácticamente inaccesible, lo que complica las tareas de los bomberos que trabajan en el lugar con apoyo de un helicóptero.

Las ráfagas intensas, las altas temperaturas —que rondan los 30°C— y la humedad extremadamente baja generan un escenario de riesgo extremo para la propagación del fuego. Las autoridades temen que estas condiciones puedan favorecer la aparición de nuevos focos durante la jornada.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial se solicitó a la población extremar precauciones, evitar cualquier tipo de quema y colaborar con las fuerzas de emergencia reportando de inmediato cualquier indicio de incendio.

