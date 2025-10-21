Tres detenidos en Agua de Oro con objetos robados dentro de un auto

Durante un operativo realizado en la localidad de Agua de Oro, personal policial de la Departamental Sierras Chicas detuvo a tres jóvenes que circulaban en un vehículo sospechoso.

En el interior del automóvil, los efectivos hallaron herramientas, alhajas, consolas de videojuegos y teléfonos celulares, entre otros elementos que habían sido sustraídos de un domicilio de la zona.

El procedimiento permitió el recupero de los bienes robados y el secuestro del automóvil utilizado para movilizarse. Los tres jóvenes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente mientras se avanza con la investigación para determinar su participación en otros hechos similares.