Tres jóvenes fueron detenidos en Agua de Oro con objetos robados en un auto

Tres jóvenes fueron detenidos en Agua de Oro durante un operativo policial que permitió el recupero de objetos robados de una vivienda de la localidad.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Departamental Sierras Chicas, quienes secuestraron el automóvil en el que los detenidos se movilizaban. En su interior hallaron herramientas, alhajas, consolas de juego y teléfonos celulares, entre otros elementos sustraídos.

Las personas aprehendidas fueron puestas a disposición del magistrado interviniente, mientras se investiga su participación en otros hechos similares ocurridos en la región.