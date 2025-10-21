Un hombre fue detenido por hacer pintadas contra Milei en Córdoba

Un hombre de 31 años fue detenido por haber pintadas contra el presidente Javier Milei en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió esta tarde en el marco de la gira de campaña que el mandatario lleva adelante de cara a las elecciones legislativas y fue sorprendido por policías mientras vandalizaba la ex Plaza Vélez Sarsfield.

En el marco del operativo de seguridad, se logró identificar al manifestante en el momento en que pintaba grafitis sobre la explanada de un espacio verde ubicado en el barrio Nueva Córdoba.

Cuando los uniformados intentaron detenerlo, se alteró y agredió a los efectivos. Asimismo, se informó que el manifestante ocasionó daños en la parte trasera del móvil policial en momentos en que se iniciaba su traslado.