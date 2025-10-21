Un hombre murió tras descompensarse mientras jugaba al fútbol

Un hombre de 30 años perdió la vida tras haberse descompensado mientras jugaba al fútbol en la ciudad de San Francisco. El trágico hecho ocurrió anoche en un predio ubicado en Avenida General Savio al 350, donde se hizo presente personal policial y del servicio de emergencias para intentar reanimar a la víctima.

Según contaron testigos, el sujeto se desplomó repentinamente durante un encuentro deportivo en la cancha de Unión Eléctrica.

Pese a las maniobras de reanimación practicadas durante una hora, los médicos constataron su fallecimiento.

En el caso, tomó intervención la Fiscalía de Turno (a cargo de la prosecretaria Agustina Dominichini) que dispuso actuaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento. En ese sentido, será clave el resultado de la autopsia.