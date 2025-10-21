Una mujer herida tras impactar su auto contra un tráiler en Icho Cruz

Anoche, personal de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz acudió a un accidente vehicular ocurrido sobre la Ruta 34, a la altura del kilómetro 72 aproximadamente.

El hecho involucró a un automóvil Citroën que, por causas que aún se investigan, impactó contra un tráiler. En el lugar trabajó una unidad liviana con tres efectivos, quienes aseguraron la escena y colaboraron con el Servicio de Emergencias Punilla Sur, que brindó asistencia médica a una mujer mayor de edad.

La conductora fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago para su atención. También colaboró personal de Policía Caminera, mientras se investigan las circunstancias que originaron el siniestro.