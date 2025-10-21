Utilizaban un albergue transitorio como un búnker de drogas

Un allanamiento que llevó adelante la Fuerza Policial Antinarcotráfico desmanteló un búnker de drogas que funcionaba en un albergue transitorio en el centro de Córdoba. El operativo se desarrolló en un inmueble de calle Tablada al 100, a pocos metros del Mercado Norte, donde se secuestraron varios dosis de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

Tras una investigación, se constató que el lugar simulaba ser un alojamiento por horas pero servía para la venta de sustancias ilícitas.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron a dos mujeres mayores de edad y tomó intervención la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno.

Se ordenó el traslado de las detenidas hacia la sede judicial y fueron imputadas por comercialización de estupefacientes.