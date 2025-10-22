Así te roban en el colectivo en Córdoba: lo filmaron robándole a un pasajero

Un delincuente fue detenido en barrio Ciudad de Mis Sueños luego de ser filmado por las cámaras del 911, que registraron con claridad una nueva modalidad de robo en colectivos.

Según informaron fuentes policiales, los ladrones viajan dentro del transporte público observando a los pasajeros. Cuando detectan a una persona con el celular en la mano, “la marcan” y bajan rápidamente en la siguiente parada. En segundos, uno de ellos se coloca junto a la ventanilla mientras el otro lo ayuda a trepar para alcanzar el teléfono desde el exterior del ómnibus.

Así actuó el delincuente registrado por las cámaras, que arrebató el celular y huyó del lugar, pero fue interceptado poco después gracias al monitoreo del 911.

Durante el procedimiento, vecinos arrojaron objetos contra los móviles y los efectivos, por lo que el personal debió utilizar armamento menos letal para dispersar a los agresores y restablecer el orden.

El teléfono fue recuperado y entregado a su dueño, mientras el detenido quedó a disposición de la Justicia.