Atrapan a un chico de 13 años que rompió vidrieras y se llevó dinero y celulares

Un chico de 13 años fue detenido en Villa María luego de romper las vidrieras de tres locales comerciales y robar dinero en efectivo y teléfonos celulares, según informó la Policía de Córdoba.

El hecho generó preocupación entre los comerciantes del sector, que alertaron a las autoridades tras advertir los daños. En pocos minutos, efectivos policiales montaron un operativo y lograron detener al menor, recuperando el botín.

El joven quedó a disposición de la Justicia, que interviene para definir las medidas correspondientes.