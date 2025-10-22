Robo y destrozos en Villa María

Atrapan a un chico de 13 años que rompió vidrieras y se llevó dinero y celulares

El menor fue detenido por la Policía de Córdoba tras provocar daños en tres locales comerciales. Se recuperó lo sustraído y quedó a disposición de la Justicia.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
miércoles, 22 de octubre de 2025 · 10:34

Un chico de 13 años fue detenido en Villa María luego de romper las vidrieras de tres locales comerciales y robar dinero en efectivo y teléfonos celulares, según informó la Policía de Córdoba.

El hecho generó preocupación entre los comerciantes del sector, que alertaron a las autoridades tras advertir los daños. En pocos minutos, efectivos policiales montaron un operativo y lograron detener al menor, recuperando el botín.

El joven quedó a disposición de la Justicia, que interviene para definir las medidas correspondientes.

Galería de fotos

Comentarios