Atrapan a un chico de 13 años que rompió vidrieras y se llevó dinero y celulares

Robo y destrozos en Villa María
Atrapan a un chico de 13 años que rompió vidrieras y se llevó dinero y celularesEl menor fue detenido por la Policía de Córdoba tras provocar daños en tres locales comerciales. Se recuperó lo sustraído y quedó a disposición de la Justicia.
Un chico de 13 años fue detenido en Villa María luego de romper las vidrieras de tres locales comerciales y robar dinero en efectivo y teléfonos celulares, según informó la Policía de Córdoba.
El hecho generó preocupación entre los comerciantes del sector, que alertaron a las autoridades tras advertir los daños. En pocos minutos, efectivos policiales montaron un operativo y lograron detener al menor, recuperando el botín.
El joven quedó a disposición de la Justicia, que interviene para definir las medidas correspondientes.