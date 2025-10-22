Carlos Paz: Una joven denunció a su exnovio y ahora vive un calvario

Una joven de 19 años oriunda del barrio Villa del Río teme por su vida tras haber denunciado a su exnovio por hostigamiento y amenazas, en el marco de una causa de violencia de género que se registró en la ciudad de Villa Carlos Paz. En diálogo con EL DIARIO, relató el calvario que está padeciendo y reclamó a la justicia que se tomen medidas para evitar que todo termine en una tragedia.

La denunciante debió mudarse a la casa de un familiar para sentirse más segura, luego que el lunes pasado, su ex pareja rompiera la orden de restricción, destrozara su hogar y la golpeara. El denunciado tiene 20 años y se presentó en el domicilio junto a otra persona y la amenazó de muerte. «Nos conocemos desde chicos, siempre estuvimos con varias vueltas y cortábamos porque él era una persona tóxica. Yo vivo sola, me mudé para independizarme y tengo miedo. Ayer me mandaba mensajes, insultándome; me llamó más de 30 veces de números que no tengo registrados»; aseguró la joven.

«Yo estaba con una pareja de amigos y cuando se fueron, él viene a la puerta de mi casa y me empieza a gritar desde la vereda. Yo llamé a la Policía y activé el botón antipánico, pero se escapó antes que llegaran. Cuando la Policía se fue, él apareció otra vez con otra persona y me rompieron platos, vasos, me robaron y me pegaron. Me decía que si no me mataba él, me mataba alguien de su gente. Fui a hacer la denuncia y estuve declarando, pero no sé qué más hacer»; añadió.

«Él está dando vueltas buscándome y no sabía si hacerlo público, porque temo que se ponga peor. La primera denuncia la hice hace dos semanas pero anoche llegó a un límite. Pienso que si no tuviera a dónde ir, me mata. Está dando vueltas por todos lados, le escribió a mis amigas y les dijo que nos van a buscar y nos van a matar»; completó la joven.