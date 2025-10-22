Cayó otro integrante de una banda narco de Villa Dolores y Córdoba Capital

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo un operativo en la ciudad de Villa Dolores que culminó con la detención de un narcomenudista de 31 años y el cierre de un punto de venta de drogas.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre avenida Perón al 3500, en barrio Sur, donde los efectivos secuestraron dosis de cocaína, dinero y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización.

Según las fuentes, esta detención está relacionada con operativos previos realizados por la FPA en noviembre y diciembre de 2024 y en septiembre de este año, tanto en Villa Dolores como en Córdoba Capital. En aquellas ocasiones, habían sido detenidos cuatro hombres mayores de edad que integraban una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

Por disposición de la Fiscalía de Villa Dolores, el detenido fue imputado por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 y quedó a disposición de la Justicia.