Cayó un ladrón de celulares durante la visita de Milei y una joven ayudó a devolver uno

Durante el operativo de seguridad desplegado por la visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Córdoba, la Policía detuvo a un hombre acusado de robar celulares en barrio Nueva Córdoba.

El procedimiento se realizó en medio de la concentración de personas que participaban de los actos oficiales. Según informaron fuentes policiales, el detenido habría sustraído los teléfonos a un hombre y una mujer. Los equipos fueron recuperados tras un rápido accionar.

Uno de los casos tomó notoriedad en redes sociales, cuando una joven publicó una imagen de un teléfono azul robado, relatando que un amigo logró arrebatárselo al ladrón y lo puso a resguardo para encontrar a su dueño. Horas más tarde, una mujer identificó el dispositivo y agradeció públicamente el gesto: “Tu amigo me llamó y lo devolvió. Todavía hay gente honesta en mi Córdoba querida”, expresó.

Un chorro se robó este celular y un amigo se lo quitó. Si te falta tu celular después de la marcha de Milei en Córdoba háblame



El hecho generó gran repercusión y se sumó al procedimiento oficial realizado en el mismo sector, donde la Policía confirmó la detención del sospechoso con antecedentes.