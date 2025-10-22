Corrientes: ocultaban 60 celulares entre maderas y mantas en el chasis de un camión

Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron 60 teléfonos celulares de contrabando que eran trasladados en el chasis de un camión ocultos entre planchas de madera y mantas, durante un operativo de control realizado en la provincia de Corrientes.

El procedimiento fue efectuado por personal de la Sección Núcleo con apoyo de la Sección Seguridad Vial Corrientes, ambas dependientes del Escuadrón 48, mientras se realizaban controles sobre las rutas provinciales Nº 5 y Nº 9, en jurisdicción de San Luis del Palmar.

Durante la inspección del vehículo, los gendarmes detectaron tres bultos escondidos en el interior del chasis. Al revisar su contenido, encontraron 60 teléfonos celulares de origen extranjero que no contaban con la documentación correspondiente para acreditar su ingreso legal al país.

Por disposición del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, los efectivos secuestraron la mercadería y los dos hombres que viajaban a bordo del camión quedaron en libertad supeditados a la causa, en infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).