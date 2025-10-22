Cuesta Blanca canceló la deuda histórica con EPEC por alumbrado público

La Comuna de Cuesta Blanca anunció que canceló en su totalidad la deuda histórica de alumbrado público que mantenía con la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC) desde el año 2011.

El último pago del plan de refinanciación fue realizado días atrás, lo que permitió saldar definitivamente el compromiso económico que llevaba más de una década pendiente.

Desde la administración comunal destacaron que esta cancelación representa un paso importante para normalizar las cuentas locales y fortalecer la capacidad operativa del servicio de alumbrado público en toda la localidad.