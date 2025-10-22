Denuncia que su hijo con epilepsia fue brutalmente atacado en un colegio

La madre de un adolescente de 13 años que padece epilepsia denunció que su hijo sufrió una brutal agresión a la salida de una escuela del interior de Córdoba. Apuntan contra dos compañeros y dijo que todo ocurrió en el IPETyM de barrio El Pueblito, en Salsipuedes, donde se produjo un brutal hecho de bullying.

El chico padece además un trastorno de coagulación y fue golpeado cuando esperaba el colectivo para regresar a su casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 17,20 horas y trascendió que lo arrojaron al piso y le provocaron lesiones en la cara, el pecho, el abdomen y los oídos. Sabrina dialogó con El Doce y expresó el calvario que vivió el joven: «Viene sufriendo situaciones de hostigamiento en la escuela. Mi hijo me llamó para que lo fuera a buscar, pero no podía porque tengo el auto roto. Le dije que esperara tranquilo y que no reaccionara. Él no sabe pelear. Le dijeron enfermo mental. Uno lo agarró de atrás y otro le pegó en la cara, le rompió los anteojos, lo tiraron contra un poste y le sangró el oído».

Tras haber sido alertada por otra madre, la mujer se dirigió hacia la escuela y encontró a su hijo tirado en el piso con la cara ensangrentada y con una crisis convulsiva originada por el dolor y la conmoción que le provocó el episodio.