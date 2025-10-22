Desapareció un vecino de 74 años en Cosquín y piden ayuda para hallarlo

Búsqueda en el valle de Punilla
Desapareció un vecino de 74 años en Cosquín y piden ayuda para hallarloSe trata de Oscar Horacio Suárez, quien se ausentó de su vivienda el 21 de octubre. La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita colaboración para dar con su paradero.
La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó la colaboración de la población para encontrar a Oscar Horacio Suárez, de 74 años, quien fue visto por última vez el 21 de octubre y desde entonces no regresó a su domicilio en la ciudad de Cosquín.
Según el informe oficial, Suárez es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, es de tez trigueña y tiene el cabello corto y canoso. Se distingue porque le falta el ojo derecho, donde porta un ojo de vidrio, y no tiene dentadura superior.
Al momento de su desaparición, vestía pantalón de vestir azul, camisa blanca de mangas largas arremangadas hasta el codo y zapatillas negras deportivas.
Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos 56801, 56802 o 56803; o a la Comisaría de Cosquín (3541-458160), así como a cualquier dependencia policial o judicial cercana.