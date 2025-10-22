Desapareció un vecino de 74 años en Cosquín y piden ayuda para hallarlo

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó la colaboración de la población para encontrar a Oscar Horacio Suárez, de 74 años, quien fue visto por última vez el 21 de octubre y desde entonces no regresó a su domicilio en la ciudad de Cosquín.

Según el informe oficial, Suárez es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, es de tez trigueña y tiene el cabello corto y canoso. Se distingue porque le falta el ojo derecho, donde porta un ojo de vidrio, y no tiene dentadura superior.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de vestir azul, camisa blanca de mangas largas arremangadas hasta el codo y zapatillas negras deportivas.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos 56801, 56802 o 56803; o a la Comisaría de Cosquín (3541-458160), así como a cualquier dependencia policial o judicial cercana.