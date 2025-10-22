Detuvieron al joven de Villa Carlos Paz que aterrorizaba a su ex novia

La justicia ordenó la detención del joven de 20 años, oriundo de Villa Carlos Paz, que acosó y amenazó de muerte a su ex pareja. Según manifestó la denunciante, el lunes pasado, el sujeto había violado una restricción judicial, irrumpió en la casa de su ex novia con otra persona y la agredió físicamente.

Durante el ataque, también provocó destrozos en el inmueble y la amenazó de muerte.

Había sido denunciado por primera vez el pasado 16 de octubre, luego que la víctima decidiera ponerle fina a una relación de tres años. Durante las últimas horas, «Fran», de 19 años, se había refugiado en la casa de un familiar temiendo por su vida y se había dispuesto una consigna policial en su hogar.

Este miércoles, en horas de la tarde, la Brigada de Investigaciones había comenzado a indagar sobre el paradero del sospechoso, que decidió presentarse en la sede judicial y fue aprehendido.

La víctima dio a conocer mensajes que le habían llegado a su teléfono celular y fueron enviados por el acusado desde diferentes números y donde le decía «o me mato o termino preso» y «te voy a secuestrar a vos y tus amigas y van a aparecer tiradas por ahí».