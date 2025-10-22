Detuvieron a cuatro jóvenes que corrían picadas en Villa Allende

En la madrugada de este miércoles, personal policial realizó un operativo en la zona de Padre Luchesse al 4700, en la localidad de Villa Allende, donde detuvo a cuatro personas —tres hombres y una mujer— que participaban de carreras clandestinas sobre la vía pública.

Los detenidos se desplazaban en dos motocicletas, una Gilera Smash y una Brava Nevada, cuando fueron interceptados por efectivos que patrullaban el sector. Según informaron fuentes policiales, los vehículos realizaban maniobras temerarias a alta velocidad, poniendo en riesgo su propia integridad y la de terceros.

Las motocicletas fueron secuestradas y los aprehendidos trasladados a la sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.