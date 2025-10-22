Dos hombres detenidos y cocaína secuestrada en operativos de la FPA en Córdoba

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó dos operativos en la ciudad de Córdoba que culminaron con la detención de dos hombres y el cierre de puntos de venta de drogas en barrio Comercial.

Los procedimientos se efectuaron en viviendas ubicadas sobre calles Virgen de Fátima al 6000 y Thea s/n, donde fueron detenidos dos hombres de 48 y 56 años. Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, ambos domicilios funcionaban como centros de distribución minorista, en una zona donde la Fuerza ya había realizado intervenciones previas por venta al menudeo.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, los detenidos fueron trasladados a sede judicial e imputados por tenencia y comercialización de estupefacientes, conforme a la Ley Nacional N.º 23.737.