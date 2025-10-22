El fuego avanza sin control y ya ingresó al Parque Nacional Traslasierra

La situación continúa crítica en la sierra de Guasapampa, donde el incendio que comenzó días atrás sigue avanzando y ya ingresó al Parque Nacional Traslasierra, ex reserva Pinas. Las llamas afectaron alrededor de 900 hectáreas de monte nativo, y las condiciones meteorológicas complican las tareas de contención.

En el lugar, bomberos de las regionales 4, 5, 6, 7, 9 y 11, junto a la Agrupación Serrana, ETAC y personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, trabajan intensamente sobre distintos frentes.

Los esfuerzos se concentran especialmente en el sector de cola, que avanza hacia Charquinas, y en el flanco este del incendio, mientras que la cabeza del fuego se desplaza por una cañada con dirección sur, alcanzando la pared de montaña del Parque.

Las altas temperaturas, que superan los 30°C, y los fuertes vientos del norte mantienen en alerta permanente a los equipos en tierra y aire, que intentan frenar el avance del fuego con el apoyo de aviones hidrantes y helicópteros.

Las autoridades reiteraron el pedido a la población de no acercarse a la zona afectada y evitar cualquier tipo de actividad que pueda generar nuevos focos.