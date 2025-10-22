Hallaron restos humanos en un canal de riego en Villa Las Rosas

Un trabajador que realizaba tareas de limpieza en un canal de Villa Las Rosas se sorprendió con la aparición de un cráneo humano. Se ordenaron una serie de pericias para determinar la procedencia de los restos óseos, hallados en el paraje conocido como Las Chacras, y se presume que los restos serían antiguos.

El hecho se registró el lunes pasado en horas de la tarde en un camino privado.

En el caso, tomó intervención la Policía Científica y se retiraron los restos para someterlos a los análisis forenses.

La causa es instruida por la Fiscalía de Primera Nominación, a cargo de la doctora Lucrecia Zambrana, quien todavía no ha brindado información sobre el hallazgo.