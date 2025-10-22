Hallaron sana y salva a la joven argentina que era buscada en España

Paola Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que se encontraba desaparecida y era intensamente buscada en España, fue hallada sana y salva tras varios días de angustia y desesperación. La chica es oriunda de Villa Devoto (Buenos Aires), apareció en Palma de Mallorca y se reencontrará en las próximas horas con su madre.

Lens había viajado el 6 de octubre tras recibir una oferta laboral para trabajar como niñera de un matrimonio alemán residente en la isla, pero desapareció a los ocho días de llegar.

El pasado 14 de octubre, su familia decidió radicar una denuncia y la preocupación se hizo más honda cuando se conoció que bloqueó números de WhatsApp e Instagram, y no volvió a comunicarse.

La Policía Nacional de España dio con la joven a través de su teléfono y verificaron que se encontraba junto a una amiga, sin signos de violencia ni lesiones. Por el momento, se desconocen los motivos de su desaparición y las causas por las cuales permaneció incomunicada durante más de una semana.