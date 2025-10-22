La justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual

El delantero colombiano Sebastián Villa, actual jugador de Independiente Rivadavia y exBoca, fue absuelto en la causa por abuso sexual con acceso carnal, por la que había sido condenado en 2023.

Dos años después de su condena, cuando se esperaba que la misma fuera ratificada, la denunciante Rocío Tamara Doldán decidió desistir de la misma y retirar la denuncia.

El hecho se dio porque la víctima pudo “resignificar” el episodio denunciado y entendió que el colombiano “dio por hecho que el consentimiento estaba implícito”.

Tras tres años de juicio, y habiendo sido condenado en primera instancia, Sebastián Villa fue eximido en la causa en la que se lo denunciaba por abuso sexual con acceso carnal.

En un primer momento, en mayo de 2022, la denunciante había asegurado que había mantenido una relación “de idas y vueltas” con el futbolista y que lo había conocido poco más de un año antes de ocurrir los hechos violentos.

Además, Rocío Doldán lo había catalogado como “una persona sumamente violenta y agresiva”, aunque, hasta el momento de la denuncia, solo empleaba violencia verbal.

Sobre el día del hecho, la denunciante había declarado que Villa estaba alcoholizado, le hizo una escena de celos en la que levantó el tono de voz, aunque luego se tranquilizó y ambos fueron a dormir. “Él me estaba acariciando en la cara cuando, de repente, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca y me pega una cachetada”, había afirmado.

Entre lágrimas producto del golpe, la primera declaración de Doldán asegura que Villa habría intentando tranquilizarla, para luego volver a apretarle la mandíbula con mucha fuerza, impidiendo su respiración, y a morderle “de manera violenta” los labios, haciéndola temer por su vida. Luego habría procedido a abusar de ella, una situación que “él parecía estar disfrutando”.

Pasaron tres años de aquella declaración, con una condena en primera instancia de dos años y un mes de prisión para el colombiano de por medio, y los dos involucrados habían llegado a un acuerdo económico, aunque la Justicia decidió seguir investigando.

En las últimas horas, tanto el fiscal de la causa como el denunciante prefirieron desistir y retirar la acusación, debido a que Doldán afirmó que estaban “inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que nos hacíamos mutuamente” y que Villa habría “dado por hecho que el consentimiento estaba implícito”, debido a “la intensidad con la que habíamos tenido relaciones anteriormente”.

Un dato clave para la retracción de la absolución del colombiano es el informe psicológico al que se expuso Doldán, a cargo de la doctora Alicia Cortalezzi, que arrojó que el lenguaje corporal de la denunciante “expresa una saludable voluntariedad, trasmite un gesto de calma” y no da indicios de que sufra de “presión ni miedo alguno, ni dependencia económica o emocional”.

Además, el fallo de la Justicia afirma que la denunciante no está en situación de vulnerabilidad y “ha rearmado su vida”, viviendo en otro país.