La madre de Diego Pérez se descompensó durante la movilización que pedía justicia

Durante la tarde de este miércoles, familiares y amigos de Diego Pérez marcharon por las calles de Villa Carlos Paz para pedir justicia por el joven de 25 años que murió el sábado pasado tras ser embestido por un vehículo conducido por un policía.

“Le quitaron la vida a mi hijo y queremos justicia”



Familiares y amigos marcharon esta tarde en #CarlosPaz por Diego Pérez, el joven de 25 años que murió tras ser embestido por un auto conducido por un policía.uD83DuDC49 La madre del joven se descompensó #JusticiaPorDiego #CarlosPaz pic.twitter.com/QBBqQ2NEp8 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) October 22, 2025

La manifestación, encabezada por Fernando Pérez, padre del joven fallecido, comenzó frente a los Tribunales locales y reunió a decenas de personas con carteles, velas y aplausos. En el trayecto, se sumó también Laura Cortez, madre de Franco Amaya, el adolescente de 18 años que fue asesinado por la Policía en 2017 durante un control vehicular en la ciudad.

En medio de la marcha, cuando los manifestantes se dirigían hacia la esquina de la Departamental Punilla, la madre de Diego Pérez se descompensó, generando momentos de conmoción y angustia entre los presentes.

De inmediato, personal del DUAR y de la Policía de Córdoba asistió a la mujer, que fue contenida en el lugar y estabilizada tras un cuadro de nervios y agotamiento emocional.

Los familiares de Diego Pérez aseguraron que seguirán reclamando justicia y piden una investigación transparente sobre el accionar del conductor del vehículo involucrado, quien permanece imputado y detenido por homicidio culposo.