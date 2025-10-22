“Le quitaron la vida a mi hijo y queremos justicia”: el pedido del padre de Diego Pérez en la marcha

Con la voz quebrada por el dolor, Fernando Pérez habló frente a decenas de personas reunidas este miércoles en la Plaza del Avión de Villa Carlos Paz, donde se realizó una marcha en reclamo de justicia por su hijo Diego Pérez, el joven de 25 años que murió el sábado pasado tras ser embestido por un automóvil conducido por un efectivo policial en la avenida San Martín.

“Hoy nos convocamos para pedir justicia, solo justicia por mi hijo. Le quitaron la vida un policía, de una forma cruel. Queremos que esto no quede como tantos otros casos en Carlos Paz”, expresó el padre, mientras los presentes lo acompañaban con aplausos y lágrimas.

La marcha comenzó pasadas las 17:00 y fue encabezada por familiares y amigos de Diego, con carteles y velas en sus manos. También participó Laura Cortez, madre de Franco Amaya, el joven asesinado por la policía en 2017, quien acompañó a la familia durante toda la jornada.

Fernando Pérez continuó su relato a EL DIARIO con una mezcla de indignación y tristeza:

“Mi hijo tenía 25 años, una hija, una familia, un futuro enorme. Trabajaba, soñaba, tenía proyectos. No era un chico de problemas. Era querido por todos. Pero se cruzó con alguien que no tuvo conciencia al volante, alguien que —siendo policía— juró cuidar y terminó matando. Es un asesino al volante”, dijo.

El padre también apuntó contra los dos acompañantes del conductor, que quedaron en libertad tras el hecho:

“Ellos también deberían estar detenidos. Si vieron que estaba tomando, tendrían que haberle dicho que no manejara. Lo dejaron hacerlo, lo alentaron. Son tan responsables como él.”

En un tramo profundamente conmovedor, Fernando habló del dolor que atraviesa su familia desde el accidente:

“Mi nieto anoche lloraba a gritos que se quería ir al cielo con su tío. Mi nuera no puede dormir, está en tratamiento psicológico. Todos necesitamos ayuda. El daño que hizo ese policía no se puede reparar.”

La marcha avanzó luego por distintas calles hasta llegar a la esquina de la Departamental Punilla, donde los manifestantes hicieron una pausa en silencio. En ese momento, la madre de Diego Pérez se descompensó y debió ser asistida por personal del DUAR y de la Policía de Córdoba, que intervino rápidamente.

El conductor del vehículo involucrado, identificado como un efectivo policial que presta servicio en la ciudad de Córdoba y reside en Carlos Paz, permanece detenido e imputado por homicidio culposo.