Los pararon en la ruta y llevaban cinco corderos robados en la camioneta

Robo de ganado en la zona rural de San Francisco
Los pararon en la ruta y llevaban cinco corderos robados en la camionetaLa Policía interceptó una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban dos hombres de Frontera y uno de San Francisco. En la caja del vehículo encontraron los animales sustraídos de un campo de la zona.
Tres hombres fueron detenidos en un operativo rural en Monte Redondo, luego de que la Policía constatara que transportaban cinco corderos robados en la caja de una camioneta Chevrolet S10.
El procedimiento se realizó cuando los uniformados detuvieron el vehículo para un control y observaron la presencia de los animales. Tras las averiguaciones, se determinó que habían sido sustraídos de un establecimiento rural cercano.
Los detenidos —dos hombres oriundos de Frontera (Santa Fe) y uno de San Francisco (Córdoba)— fueron trasladados a la comisaría de San Francisco, donde quedaron a disposición de la Justicia.
La camioneta y los corderos fueron secuestrados como parte de las actuaciones judiciales.