«Me amenazó con secuestrarme y matarme a mí y a mis amigas»

La joven de Villa Carlos Paz que denunció a su ex pareja por violencia de género y vive un calvario, habló con EL DIARIO y dijo que sufrió amenazas y teme por su vida. «Fran» tiene 19 años y se encuentra alojada en la casa de un familiar luego que su ex pareja ingresara a su casa, provocara destrozos y la atacara físicamente.

Según declaró, el denunciado violó una restricción, se contactó con sus amigas y les dijo que aparecerían «todas muertas».

Tras algunos años de una tormentosa relación, la joven decidió romper el vínculo y desde ese momento siente miedo.

«Él está dando vueltas buscándome y no sabía si hacerlo público, porque temo que se ponga peor. La primera denuncia la hice hace dos semanas pero el lunes llegó a un límite. Pienso que si no tuviera a dónde ir, me mata. Está dando vueltas por todos lados, le escribió a mis amigas y les dijo que nos van a buscar y nos van a matar»; señaló la joven.