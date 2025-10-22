San Antonio: un motociclista resultó herido tras chocar contra un auto en la ruta 14

En la tarde de este martes, Bomberos Voluntarios de Icho Cruz asistieron a un accidente vehicular en la localidad de San Antonio de Arredondo, a la altura del kilómetro 6 de la ruta 14.

El siniestro involucró a una motocicleta y un automóvil Volkswagen Suran, que por causas que aún se investigan colisionaron sobre la calzada.

Al llegar al lugar, una unidad liviana con tres efectivos brindó asistencia al hombre que conducía la motocicleta, quien presentaba golpes leves y fue evaluado por el Servicio de Emergencias Punilla Sur, determinándose que no era necesario su traslado.

En el operativo también colaboraron personal policial de San Antonio, la Guardia Local y los equipos de emergencia de la zona.