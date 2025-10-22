Tres detenidos por robos y patentes falsas en el sur de Córdoba

Tres personas —una de ellas menor de edad— fueron detenidas por la Policía de Córdoba en el marco de una serie de operativos realizados en Villa María, Río Cuarto y Laguna Larga, por delitos de robo y falsificación de dominios.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron una motocicleta con la patente adulterada, un automóvil, un arma blanca y varios elementos vinculados a distintos robos, entre ellos una rueda de auxilio, una batería y otros objetos sustraídos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que lleva adelante la investigación para determinar su participación en los hechos.