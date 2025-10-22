Operativos en el sur provincial

Tres detenidos por robos y patentes falsas en el sur de Córdoba

La Policía realizó procedimientos en Villa María, Río Cuarto y Laguna Larga. Se secuestraron una moto con patente adulterada, un auto, un arma blanca y elementos robados en distintos hechos.
Sucesos
miércoles, 22 de octubre de 2025 · 10:51

Tres personas —una de ellas menor de edad— fueron detenidas por la Policía de Córdoba en el marco de una serie de operativos realizados en Villa María, Río Cuarto y Laguna Larga, por delitos de robo y falsificación de dominios.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron una motocicleta con la patente adulterada, un automóvil, un arma blanca y varios elementos vinculados a distintos robos, entre ellos una rueda de auxilio, una batería y otros objetos sustraídos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que lleva adelante la investigación para determinar su participación en los hechos.

