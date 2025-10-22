Un auto perdió el control, chocó con un árbol y se dio vuelta en la ruta de Tanti

Un joven de 18 años perdió el control del vehículo que conducía, chocó contra un árbol y se dio vuelta sobre la Ruta 28, a la altura del barrio El Parador de Tanti.

El accidente se produjo alrededor de las 23,40 horas en la intersección con la calle Venezuela y el conductor fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias y trasladado hacia el Hospital Domingo Funes.

El herido se trasladaba en un vehículo Volkswagen Gol Trend y se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

El personal médico trabajó en el lugar junto con efectivos policiales de la Departamental Punilla y se dispuso su traslado al hospital regional para que revisa una mejor atención.