Un avión se desplomó tras despegar y se incendió en Venezuela

Un avión bimotor Piper PA-31T1 Cheyenne, identificado con la matrícula YV1443, se estrelló esta mañana en el aeropuerto de Paramillo, en la ciudad venezolana de San Cristóbal, estado Táchira.

Según los primeros informes, la aeronave había iniciado el despegue por la pista 20 y, a pocos segundos de elevarse, perdió sustentación y cayó, provocando una explosión e incendio que destruyó por completo el aparato.

#ÚltimaHora | Se reporta un accidente aéreo en el aeropuerto de Paramillo, Venezuela.

La aeronave, identificada como un Piper PA-31T1 Cheyenne (YV1443), sufrió un siniestro poco después del despegue.

Autoridades locales se encuentran en el lugar.

Equipos de bomberos, Protección Civil y personal del aeropuerto acudieron de inmediato para sofocar las llamas y rescatar a las víctimas. Sin embargo, ambos tripulantes —los únicos ocupantes— perdieron la vida, quedando calcinados entre los restos del fuselaje.

Autoridades aeronáuticas y judiciales iniciaron las pericias para determinar las causas del siniestro. Testigos indicaron que el avión parecía tener dificultades mecánicas antes del impacto, aunque esta hipótesis será confirmada o descartada por la investigación técnica.

El aeropuerto de Paramillo permaneció cerrado durante varias horas mientras se realizaban las tareas de remoción y peritaje.