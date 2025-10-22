Un baqueano habló sobre los jubilados desaparecidos en Chubut

Un baqueano que participa de la búsqueda de los jubilados en Chubut lanzó una inquietante hipótesis que sembró la preocupación entre los equipos de rescate. Pedro Kreder y Juana Morales se encuentran desaparecidos desde el pasado 11 de octubre y se trabaja sobre la zona de Rocas Coloradas, el sector donde fue descubierta la camioneta que conducían.

Mientras crece la incertidumbre por la pareja que salió desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones, los equipos de rescate recuperaron una Toyota Hilux en una zona conocida como Zanjón de Visser.

El vehículo estaba cerrado y sin signos de violencia y se descubrieron las pertenencias personales del matrimonio en su interior. La geografía está llena de sumideros y un guía de la zona alertó sobre la posibilidad que hubiesen sido tragados por la tierra en un sector de alto riesgo para los visitantes.

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas continúa activo, mientras los rescatistas rastrillan un radio de 50 kilómetros.