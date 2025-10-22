Un hombre murió en un choque en Las Perdices

Las Perdices. Un fatal accidente ocurrió este mediodía sobre la Ruta Nacional Nº 158, a la altura del acceso norte a la localidad de Las Perdices. En el lugar, un hombre de 58 años perdió la vida tras protagonizar una colisión entre dos vehículos.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un Fiat Punto, conducido por la víctima fatal, y a un Fiat Pulse manejado por una mujer de 52 años.

A raíz del violento impacto, el conductor del Punto falleció en el lugar, mientras que la mujer resultó con lesiones y fue trasladada por un servicio de emergencias al hospital local, donde recibió atención médica.

En el sitio trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía y personal de emergencias médicas, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

Las causas del choque son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.