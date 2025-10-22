Fue trasladado al Hospital Sayago

Un motociclista herido en un accidente en Villa Carlos Paz

Se trata de un joven de 25 años que sufrió un traumatismo en el rostro y en el hombro derecho.
Sucesos
miércoles, 22 de octubre de 2025 · 08:29

Un motociclista resultó herido anoche en un choque ocurrido en el barrio Miguel Muñoz B de la ciudad de Villa Carlos Paz.

El siniestro se produjo minutos antes de la medianoche en la calle Ecuador, donde colisionaron una vehículo Ford Fiesta y la moto Honda Biz 110 cc donde se conducía un joven de 25 años de edad.

En tanto, a bordo del rodado mayor se trasladaba un hombre de 68 años que se encuentra ileso.

En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias y se diagnosticó al conductor del rodado menor con un traumatismo en su rostro y en el hombro derecho. Se dispuso su traslado en ambulancia hacia el Hospital Gumersindo Sayago.

