Una pareja atacó con un fierro a conductores que se negaron a pagarles

Violencia callejera en el centro
Una pareja atacó con un fierro a conductores que se negaron a pagarlesEl hecho ocurrió en el centro de Córdoba, donde un hombre y una mujer fueron detenidos por amenazar y agredir a conductores. Llevaban una barra de hierro y un chaleco reflectivo.
Una pareja de naranjitas fue detenida este miércoles en el centro de Córdoba tras atacar a automovilistas que se negaron a pagarles por el cuidado de sus vehículos.
Según informó la Policía de Córdoba, los dos —un hombre y una mujer— amenazaron a varios conductores con una barra de hierro, exigiendo dinero por estacionar en la vía pública. Los testigos alertaron a los efectivos, que llegaron rápidamente al lugar y los redujeron.
Durante el procedimiento se secuestraron la barra metálica utilizada para intimidar y un chaleco reflectivo. Ambos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición del magistrado interviniente.