Una pareja atacó con un fierro a conductores que se negaron a pagarles

Una pareja de naranjitas fue detenida este miércoles en el centro de Córdoba tras atacar a automovilistas que se negaron a pagarles por el cuidado de sus vehículos.

uD83DuDE94 Naranjitas detenidos en el Centro de Córdoba



Dos cuidacoches (un hombre y una mujer) fueron aprehendidos por amenazar y agredir a automovilistas que se negaban a pagarles por el cuidado de sus vehículos. Se secuestró una barra de hierro para intimidar a los conductores y un… pic.twitter.com/HitZRfWyJp — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) October 22, 2025

Según informó la Policía de Córdoba, los dos —un hombre y una mujer— amenazaron a varios conductores con una barra de hierro, exigiendo dinero por estacionar en la vía pública. Los testigos alertaron a los efectivos, que llegaron rápidamente al lugar y los redujeron.

Durante el procedimiento se secuestraron la barra metálica utilizada para intimidar y un chaleco reflectivo. Ambos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición del magistrado interviniente.