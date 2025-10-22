Vecinos grabaron a un ladrón robando autos en Córdoba capital

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre que había sido filmado por vecinos mientras cometía robos a automovilistas en la zona de avenida Colón y Zípoli, en la ciudad de Córdoba.

El registro en video permitió identificar al sospechoso, quien cuenta con antecedentes penales y un pedido de captura vigente.

Durante el operativo realizado en el barrio Villa El Bordo, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado por efectivos policiales y finalmente detenido.