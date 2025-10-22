Lo atraparon en Villa El Bordo

Vecinos grabaron a un ladrón robando autos en Córdoba capital

Vecinos registraron en video a un hombre mientras sustraía pertenencias de vehículos. La Policía lo detuvo tras un operativo en Villa El Bordo; tenía antecedentes y pedido de captura vigente.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
miércoles, 22 de octubre de 2025 · 09:34

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre que había sido filmado por vecinos mientras cometía robos a automovilistas en la zona de avenida Colón y Zípoli, en la ciudad de Córdoba.

El registro en video permitió identificar al sospechoso, quien cuenta con antecedentes penales y un pedido de captura vigente.

Durante el operativo realizado en el barrio Villa El Bordo, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado por efectivos policiales y finalmente detenido.

Galería de fotos

Comentarios