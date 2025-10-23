Allanamientos en siete localidades dejaron seis detenidos y varias armas incautadas

En el marco de diversos allanamientos y operativos en el sur provincial, la Policía de Córdoba informó la detención de seis personas, entre ellas una menor de edad, por hechos vinculados a robos, amenazas y violencia, entre otros delitos.

Durante los procedimientos, se secuestraron tres armas de fuego (una carabina, una escopeta y un revólver), además de un rifle de aire comprimido, una réplica de pistola, un arma blanca, dos motocicletas —una de ellas con pedido judicial—, un automóvil y diversos elementos de interés para la investigación.

Los operativos se desarrollaron en Río Cuarto, Leones, Pilar, Holmberg, Ballesteros, Las Higueras y Oliva, con la intervención de distintas dependencias y unidades regionales de la Policía de Córdoba.